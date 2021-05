innenriks

Det varsla statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse fredag.

Regjeringa har tidlegare sagt at planen var å opne meir av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai», men råda frå Folkehelseinstiuttet (FHI) og Helsedirektoratet er no at gjenopninga må utsetjast litt.

(©NPK)