innenriks

– Det er avgjerande for å få i gang økonomien etter lang tid i dvale, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

Særleg glad er Kristensen for at verksemder kan servere alkohol utan krav til matservering, noko dei har jobba lenge for.

– Reiselivsnæringa og kulturlivet står likevel framleis i ein svært krevjande situasjon, og regjeringa bør sørgje for treffsikre tiltak for ei næring som har lege med brekt rygg sidan pandemien starta, seier han.

(©NPK)