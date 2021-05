Amper stemning føre statsoppgjeret

innenriks

Tysdag klokka 10 gjekk startskotet for innspurten hos Riksmeklaren for oppgjeret i staten og kommunane. To timar seinare braka det laus for det tredje tariffområdet i meklinga, Oslo kommune.

Riksmeklar Mats Ruland var på fjellet i pinsehelga for å samle krefter til det som utan tvil blir ei utfordrande mekling.

– Det vanskelegaste blir å finne eit resultat som både arbeidstakarane og arbeidsgivarane er nøgde med etter eit spesielt år for begge sider. Ulike utfordringar i ulike bransjar gjer det endå meir krevjande, seier han til NTB.

I slutten av april braut både LO, Unio, YS og Akademikerne forhandlingane før fristen hadde gått ut, og skylda på manglande vilje hos motparten til å komme dei i møte.

Stor avstand

Fagforbunda krev alle ein solid reallønnsauke for medlemmene sine, det vil seie ei ramme på meir enn 2,8 prosent, som er den forventa prisveksten i år.

På den andre sida står staten og KS, som begge har lagt eit tilbod om 2,7 prosent på bordet. Det er det same som LO og NHO forhandla fram for frontfaget. Å gå over dette kan torpedere heile frontfagsmodellen, åtvarar dei.

Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, der det berre skal forhandlast om lønn.

– Det betyr at vi har færre tema å spele på og gjer at det kan bli vanskelegare å komme i mål, seier Ruland.

Amper stemning

I år har særleg lærarane og sjukepleiarane gått høgt på banen med krav om meir i lønningsposen, ikkje minst fordi offentleg sektor vart grundig forbigått av privat sektor i fjor.

I det offentlege vart resultatet 1,7 prosent, medan tilsette i det private i snitt fekk 2,2 prosent lønnsauke.

Det er 26 år sidan det sist vart streik i eit mellomoppgjer. Men denne gongen er det annleis, seier kjelder NTB har snakka med på arbeidstakarsida. Det herskar reell uro for at det faktisk kan bli streik.

– Situasjonen er veldig tilspissa, seier ein person med mange års erfaring med lønnsoppgjer.

Samtidig har dei ulike forbunda vidt ulike prioriteringar som kan føre til usemjer mellom dei om korleis ramma skal fordelast.

Tru på løysing

At meklinga delvis må skje digitalt av smittevernomsyn, gjer ikkje saka enklare, meiner riksmeklaren.

– Det gjer det meir utfordrande. Det er ikkje det same å sitje bak ein skjerm som å sitje i rommet og kjenne på stemninga, meiner Ruland, som er førebudd på lange arbeidsdagar.

Men han har tru på at partane til slutt vil finne ei løysing.

– Jobben vår er å hjelpe til med det vesle ekstra kneppet for å komme i mål.

