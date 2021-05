Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høgsterett

innenriks

Høgsterett kom einstemmig til at boikottsamarbeidet til forlaga hadde som formål å avgrense konkurransen på ein slik måte at forholdet blir ramma av konkurranselova.

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å gi forlaga Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyr for å ha utveksla konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet meinte dette førte til ein boikott av distributøren Interpress.

Saka gjekk til Oslo tingrett, der forlaga i 2018 vart dømde. Gyldendal og Cappelen Damm anka, og i lagmannsretten i september i fjor vart dei dømde på nytt – då under dissens – til å betale høvesvis 7,3 og 6,3 millionar kroner i gebyr.

– Cappelen Damm har ikkje vore samd med Konkurransetilsynet i at samarbeidet til forlaga hadde eit konkurranseavgrensande formål og anka derfor dommen til lagmannsretten. Vi tek no til etterretning at Høgsterett har komme med siste ord, seier administrerande direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm til Dagens Næringsliv.

Kommunikasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal seier til avisa at dei har vore usamde med Konkurransetilsynet og har meint at saka er av stor prinsipiell betydning som det var viktig for dei å få avklart.

– No tek vi Høgsteretts dom til etterretning, seier ho.

