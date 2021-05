Fleire stortingspolitikarar takkar nei til omstridd vaksinetilbod

innenriks

Regjeringa varsla førre veke at stortingsrepresentantane var blant dei som skulle prioriterast i vaksinekøen og vil få vaksine onsdag og torsdag denne veka. Avgjerda er møtt med kritikk og ei rekkje politikarar har no takka nei til vaksinen sin.

Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dei som heller ventar på tur.

– Underleg

– Eg har full forståing for dei som takkar ja til tilbodet. Personleg har eg valt å takke nei til tilbodet frå regjeringa, seier Vedum til Dagbladet.

– Vi tenkjer det er underleg at dette tilbodet kom no, og at Stortinget ikkje vart konsultert i forkant. Eg har forståing for at andre grupper i meir utsette yrke reagerer på avgjerda til regjeringa, skriv Lysbakken i ein sms til VG.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet seier til VG at avgjerda om å la stortingsrepresentantar gå føre i vaksinekøen, ikkje er eit fagleg råd frå dei.

Støre får ordinær vaksine

Arbeidarpartiets Jonas Gahr Støre har allereie fått den første dosen sin gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune.

– Tilbodet om vaksinasjon av stortingsrepresentantane er gjort av regjeringa, det er frivillig og vi har respekt for både dei som seier ja, og dei som seier nei, seier kommunikasjonssjef Jarle Roheim i Arbeidarpartiets stortingsgruppe til NTB.

Torstein Tvedt Solberg i partiet uttalte seg laurdag svært kritisk til at Stortinget blir prioritert.

– Eg synest han bør gå til ein lærar eller tilsett i skule eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Takkar ja

Stortingsrepresentant Tuva Moflag i Arbeidarpartiet er ein av dei som har takka ja til tilbodet om vaksine. Det opplyser ho på sin twitterkonto.

– Prinsipielt fordi alle bør takke ja når ein får tilbod om vaksine. Personleg fordi vi bryt smittevernreglane kvar gong vi voterer, og eg dermed utset mannen min som er immunsupprimert for risiko, skriv ho.

– Vaksinasjon av helsepersonell må halde fram med full styrke, og eg håpar tilsette i yrke med auka smitterisiko får vaksine så fort som mogleg. Samtidig meiner eg at det er legitimt å sikre Stortingets samfunnskritiske funksjon, derfor takkar eg ja, seier Moflag.

Stortinget vil ikkje svare

Det er uklart kor mange av stortingsrepresentantane som takkar ja til tilbodet, og Stortinget vil ikkje gi opplysningar om dette.

– Sidan dette handlar om helsemessige opplysningar knytt til den enkelte representanten, og talet kan gi grunnlag for identifikasjon av den enkelte, kan vi ikkje gi ytterlegare informasjon om talet på representantar som har takka ja eller nei til tilbodet, seier Stortingets direktør Marianne Andreassen til TV 2.

