Framtidsoptimismen kraftig styrkt i Noreg

innenriks

– Noreg er i ferd med å sjå slutten på pandemien og starten på ein markert vekst i norsk økonomi. Det er vanskeleg å tolke Forventningsbarometeret for andre kvartal på annan måte, skriv Finans Norge i rapporten.

– Det er naturleg å tolke dette som at dei aller fleste no forventar å få vaksine i løpet av nokre månader. På den måten kan vi byrje å vende tilbake til eit meir normalt liv og ein meir normal økonomi, seier Idar Kreutzer, administrerande direktør i Finans Norge.

Fire kvartal med pessimisme

Forventningsbarometeret er eit kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler forventningane norske hushald har til eigen og økonomien i landet og består av fem enkeltindikatorar (spørsmål) som blir samla i ein hovudindikator.

I undersøkinga som er utført frå 6. til 11. mai, endar hovudindikatoren, justert for sesong- og tilfeldige variasjonar, på 2,5. Det skjer etter fire kvartal der han har vore på minussida, -5,4 i andre kvartal i fjor, -11,3 i tredje, -9,9 i fjerde og -3,2 i første kvartal i år.

Eit positivt tal betyr at det er fleire optimistar enn pessimistar, og storleiken på talet viser kor mange fleire det er i den eine eller den andre gruppa.

Størst tru på økonomien i landet

Folka er særleg styrkte i trua på økonomien i landet neste år. Delindikatoren er på heile 36,8, opp frå 12,5 førre kvartal. I andre og fjerde kvartal i fjor var tala -15,8 og -14,6. Sist gong denne ujusterte indikatoren var så høg var tredje kvartal 2009, då vi var på veg ut av finanskrisa.

– Tala underbyggjer anslag frå fleire økonomar og seinast no i revidert nasjonalbudsjett knytt til utviklinga i norsk økonomi. Dei viser at BNP-veksten i Noreg skal ta seg kraftig opp i 2021 viss vi ser året under eitt. Det gir moglegheiter for å igangsette den omstillinga Noreg må gjennom og som nok på fleire område har hatt ein pause under pandemien, seier Kreutzer.

Samtidig som trua på økonomien i landet stig, er det færre som er optimistiske med tanke på eigen økonomi. Delindikatoren er på 19,3, ein nedgang frå 22,9 førre kvartal.

Breitt fundert

Den auka optimismen er no breitt fundert i så godt som alle undergrupper i barometeret.

I alle aldersgrupper aukar optimismen, sjølv om den eldste gruppa framleis totalt sett består av litt fleire pessimistar enn optimistar.

På regionnivå er den nordlege delen av Noreg unntaket. Også her er framtidstrua aukande, men totalt sett er folk der meir pessimistiske enn optimistiske.

Det er òg sterk auke i framtidstrua i alle inntektsgrupper, medan dei med berre grunnskule er den einaste utdanningsgruppa som i dette barometeret har vorte litt meir pessimistiske.

Barometeret viser òg at det går eit tydeleg skilje mellom dei som stemmer borgarleg, og dei som tilhøyrer den raudgrøne sida. Det er meir optimisme på borgarleg enn på raudgrøn side.

Meir på reise

Tala viser òg at mange av forbruksindikatorane aukar samtidig som det totale spareønsket går noko ned. Særleg reiseindikatoren har ein auke frå førre kvartal.

– Det er gode nyheiter for reiselivsnæringa som er ei viktig næring i Noreg, men kanskje endå viktigare i mange land der næringa står for ein betydeleg større del av økonomien enn den gjer i Noreg. Det er viktig for Noreg at også desse landa opplever auka verdiskaping. Internasjonal vekst er normalt gode nyheiter for Noreg, seier Kreutzer.

(©NPK)