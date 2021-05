Halliktiltalt sexklubbeigar nektar straffskuld

innenriks

I innleiingsforedraget sitt under første dag av rettssaka sa politiinspektør Per Morten Brobakke at etterforskinga starta då politiet fekk ei melding frå Kvinnegruppa Ottar 18. januar i fjor, skriv Adresseavisen.

Krogstad er tiltalt for å ha formidla kontakt mellom prostituerte og sexkundar og/eller stilt lokale til disposisjon for prostitusjon mellom september 2016 og slutten av januar 2019.

Kvinnegruppa Ottar leverte inn ei melding etter eit oppslag om Krogstads verksemder i Gatemagasinet Sorgenfri i januar i fjor.

På grunn av koronapandemien, var det først 28. oktober i fjor at politiet gjorde ei ransaking og tiltalte vart arrestert. Han vart lauslaten etter å ha vorte avhøyrd.

I forkant av rettssaka har Trøndelag tingrett bestemt at ei rekkje vitne skal forklare seg bak lukka dører.

Krogstad fekk likevel ikkje medhald i kravet sitt om å lukke dørene for mediehuset Nidaros under heile rettssaka. Krogstad meiner at Nidaros har prøvd å påverke vitne i saka, og har, ifølgje rettsavgjerda frå tingretten, sagt at han ikkje vil forklare seg dersom det er journalistar frå Nidaros til stades.

Krogstad driv sexklubben Club 4 i Trondheim og er deleigar i Erotikk1-kjeda.

I 2001 vart Krogstad dømd til fengsel i eitt år og fire månader for hallikverksemd og ulovleg skjenking. Lagmannsretten stadfesta dommen året etter.

