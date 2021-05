Kjempar om parkeringspengane frå Nordkapp

innenriks

Nordkapp-platået er ein av Noregs største turistattraksjonar med mellom 250.000-300.000 besøkjande kvart år. Finnmarkseigedommen (FeFo), som forvaltar det som tidlegare var statsgrunn i Finnmark, er grunneigar og har leigd ut området til Rica Eiendom, som igjen leiger vidare til Scandic. FeFo har fått 70.000 kroner i festeavgift dei siste åra.

Nordkapp kommune har lenge prøvd å overta innkrevjinga av parkeringsavgifta og fekk i desember i fjor medhald frå Statsforvaltaren i at Scandic ikkje skulle få lov til å ta parkeringsavgift frå turistane.

Scandic svarte med søksmål.

– Scandic har valt å saksøkje oss. Det må vi stelle oss til. For Nordkapp er det viktig å ta vare på både interessene til næringslivet og lokalbefolkninga, seier ordførar Jan Olsen (SV) til NRK.

Han overtok som ordførar etter valet i 2019 mykje fordi veljarane straffa Arbeidarpartiet hardt i Nordkapp-striden. Etter over 70 år med Ap-styre gjorde SV og Sp eit brakval. Mange meiner Arbeidarpartiets valskrell kjem av at partiet ikkje gjekk inn for offentleg forvaltning av Nordkapp-platået.

I desember i fjor varsla Nordkapp kommune at dei ville krevje ei døgnmulkt på 15.000 kroner frå Scandic viss selskapet ikkje stansa innkrevjinga av 350 kroner per bubil og 200 kroner frå privatbilar som parkerer på platået.

Rettssaka starta i Hammerfest tingrett tysdag. Scandic har ikkje ønskt å uttale seg om saka.

SV og Sp i Nordkapp meiner at parkeringsdrifta krev løyve etter friluftslova. Scandic meiner andre lovar går føre og har vist til at området blir drive i tråd med reguleringsplanen og parkeringsforskrifta.

