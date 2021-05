Mæland vil hemmeleghalde grunnlag for vaksinasjon av politikarar

innenriks

Det opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Dette er interne vurderingar som er gjort i departementet, og som ikkje kjem til å bli offentleggjort, seier ho.

Mæland forklarer hemmeleghaldet med at dokumenta som ligg til grunn for saka, kan vise fram moglege sårbarheiter i beredskapen. Dette kan nokon ha interesse av å utnytte, åtvarar ho.

– Så dei listene kjem ein ikkje til å sjå, seier Mæland.

Sterke reaksjonar

Regjeringa har hausta storm for avgjerda om å la regjering og Storting gå føre i vaksinekøen.

Ei rekkje sentrale politikarar – mellom dei partileiarane Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Raudt) – har takka nei til vaksinetilbodet. Det har òg regjeringa sin eigen helseminister Bent Høie.

Mæland seier ho ikkje er overraska over reaksjonane.

– Vi har no vore over eit år i pandemi. Folk er slitne. Folk står i kø. Og dette kan jo oppfattast som vaksinesniking. Då skjønner eg at det forargar, seier ho.

– Men dette handlar om å ta vare på viktige funksjonar for Noreg, seier ho.

To promille av dosane

Det regjeringa har vedteke, er å prioritere vaksinasjon av Stortinget, Høgsterett og departement og dessutan nøkkelpersonell i sentrale underliggjande etatar som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Nav.

Alt i alt går tilbodet til rundt 500 personar.

– Dette er funksjonar som er viktige for at AS Noreg skal styrast under pandemien, seier Mæland.

– Då er det vurderinga vår at når 1,6 millionar nordmenn har fått vaksine, og når det berre denne veka skal setjast 222.000 dosar, så er det riktig å trekkje ut 2 promille av dei dosane og gi dei til utvalde funksjonar. Rett og slett for å sikre styring og leiing, forklarer ho.

Rådde mot av FHI og DSB

For to veker sidan vart det faglege grunnlaget for prioriteringane i fase to av vaksinasjonsprogrammet, det vil seie vaksinasjonen av vaksne under 45 år, lagt fram.

Der vart prioritering av kritiske samfunnsfunksjonar i vaksinekøen rådd mot av Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Men det er Justis- og beredskapsdepartementet som til sjuande og sist sit med ansvaret for heilskaplege beredskapsfaglige vurderingar, understrekar Mæland.

– Departementet har gjort vurderingar av dette og fremja sak for regjeringa i samsvar med pandemiplanen og samfunnstryggleiksinstruksen vår, seier ho.

– Vi har ei samfunnstryggleiksavdeling som har ansvar for å koordinere og leggje fram saker knytt til dette. Og det har vi gjort i denne saka.

