Norwegian-aksjen fall 37 prosent

Kursen investorar var villige til å handle Norwegian-aksjen for, stupte kraftig då handelen for aksjen vart opna i 13.15-tida tysdag, skriv Dagens Næringsliv.

Dei få sekunda aksjen kunne handlast, fall han 30 prosent før den automatiske sikringa vart utløyst, skriv E24.

I dei små handelsvindauga investorane fekk, fall aksjen ytterlegare ein periode.

I 13.45-tida var aksjen ned 37 prosent og vart handla til nivå rundt 14,50 kroner. Siste sluttkurs måndag var rundt 23 kroner.

Restrukturering

Rett etter klokka 14 starta aksjen å hente seg inn igjen og vart handla for rundt 18 kroner.

Restruktureringsplanen til selskapet vart nyleg godkjend, og selskapet er venta å sluttføre prosessen denne veka.

Før børsopning tysdag opplyste flyselskapet om fordelinga av aksjar i kapitalinnhentinga som selskapet har gjennomført.

Det vart klart at milliardær John Fredriksen gjennom selskapet Geveran Tradin blir største aksjonær i selskapet med rundt 20 prosent eigardel.

Udekt shortsal

Den automatiske sikringa har slått inn fleire gonger i handelen av Norwegian-aksjen tysdag. Den skal sørgje for at investorar får tid til å hente ny informasjon.

Oslo Børs greip sjølv inn i 10-tida tysdag for å undersøkje ordrane. I ei børsmelding viste dei til regelverket for udekt shortsal.

Til E24 seier Oslo Børs at regelverket er relevant for saka, men at dei likevel ikkje mistenkjer udekt shortsal i Norwegian-aksjen. Finanstilsynet vil ikkje kommentere saka.

