Ny sommar med vegarbeid og buss-for-tog på Austlandet

innenriks

Austlandets transportårer skal rustast opp, noko som betyr at dersom du skal køyre bil eller ta tog på Austlandet i sommar, bør du planleggje reisa og setje av ekstra tid.

Det blir vegarbeid og buss-for-tog på fleire strekningar.

Bane Nor oppmodar alle som skal reise med kollektivtransport i sommar om å vere førebudd på at reisa kan ta lengre tid enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene vere annleis enn når den vanlege rutetabellen gjeld.

Togarbeid

Frå 26. juni til og med 8. august skal det jobbast på jernbanestrekningane Drammen – Asker, Sandvika – Lysaker og Oslo S – Holmlia.

I heile juli vil det vere stengt frå Oslo S til Drammen/Spikkestad, og det blir tidvis og somme stader jobbing frå Drammen mot Gulskogen og Sande, og frå Holmlia til Rygge og Mysen/Rakkestad.

I tillegg blir det arbeid mellom Grefsen og Gjøvik frå 9. august til og med 19. august.

Dei første dagane etter at arbeida er avslutta vil toga køyre med redusert fart. Det kan i tillegg komme innstillingar.

Fleire avgangar og innkomstar med buss-for-tog blir i år flytta frå Oslo S til Tollbugata, som ligg eit par steinkast unna.

T-bane og veg i Oslo

I Oslo stengjer Sognsvannsbanen (T-banen) mellom Majorstuen og Sognsvann i perioden 26. juli til og med 30. juli.

I Vålerengtunnelen held vedlikehaldet fram, og det eine løpet vil framleis vere stengt. Det er planlagt at tunnelen opnar for vanleg trafikk på seinsommaren.

På Mosseveien i Oslo vil det eine inngåande køyrefeltet ved Bekkelaget vere stengt over ei strekning på cirka 300 meter, som i fjor sommar. Her skal det jobbast med å sikre ein støttemur langs vegbanen.

Fortset arbeidet

Dermed held arbeidet som må til for å halde ved like og fornye vegar og bane fram. Særleg i hovudstadsområdet er det mykje trafikk som over tid slit på infrastrukturen.

– Vi ønskjer at folk skal kunne reise raskt, trygt og komfortabelt. Det betyr at vi har ein stor jobb å gjere, både med å halde ved like dagens anlegg, og dessutan byggje nytt der det trengst, seier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Ruter, Vy, Go-Ahead og Flytoget tilbyr alternativ transport der det er stengt for trikk-, T-bane og togtrafikk.

