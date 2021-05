Professor: Gjenopninga er ikkje forsvarleg – fare for fjerde smittebølgje

innenriks

Den planlagde gjenopninga får fleire smittevernprofessorar som gjennom pandemien har bede om strengare tiltak, til å gå ut med ei åtvaring.

Andersen vart i 2020 kåra til Årets Oslo-lege for den mangeårige innsatsen sin i smittevernarbeidet i hovudstaden. Ho har gjennom pandemien teke til orde for meir munnbindbruk.

På spørsmål om ho tenkjer den planlagde gjenopninga av Noreg er forsvarleg, svarer ho klart:

– Landsomfattande lettar er etter mitt syn ikkje forsvarleg enno, fordi det samla talet nysmitta per døgn ligg stabilt høgt, og ikkje går raskt nok ned, seier ho til NTB.

– Sjansen for ein fjerde pandemitopp i Noreg er til stades når vi ser kva som skjedde i fjor sommar. Då var vi nede på 0–10 nysmitta kvar dag i heile landet i fleire veker. Det var gode utsikter, seier Andersen.

Luftsmitte og grensekontroll

Ho peikar på to tiltak som kunne ha vorte teke for å sørgje for ei forsvarleg gjenopning: Endå strengare grensekontroll, og ei anerkjenning av at det er stor risiko for luftboren smitte.

Andersen viser til det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, og delvis Verdshelseorganisasjonen (WHO), som begge vurderer faren for luftboren smitte som stor.

– Derfor må alle no gjennomføre tiltak som stoppar luftsmitte. Det er framleis ikkje aktuelt i Noreg, seier Andersen.

Smittevernprofessor Jörn Klein ved Universitetet i Søraust seier han forstår at folk ønskjer ei gjenopning, og meiner det kan skje trygt viss det blir teke større omsyn til luftsmitte. Han tek til orde for munnbindbruk òg utandørs.

Åtvarar mot langtidsskadar

Han åtvarar mot å godta ein situasjon med høg smitte sjølv om talet på innlagde blir halde lågt.

– Dette er ein absolutt uønskt situasjon. Sjølv om vi teoretisk sett kan oppleve ein slik situasjon, er det to viktige faremoment her. Det eine er lang-covid, som også kan oppstå ved mild sjukdom eller til og med hos pasientar utan kliniske teikn. Det andre er risikoen for mutasjonar som gjer at vaksinen ikkje lenger er effektiv, seier Klein.

Han viser til at høg smitte truleg førte til mutasjonen av det som no er kjent som den indiske virusvarianten.

– Så vi må vente til fleirtalet av oss er vaksinerte og deretter kan vi sleppe laus. Covid er ikkje borte, sjølv om vi har underutnytta intensivavdelingar som antydar det motsette, påpeikar Klein.

– Fleire sjuke og døde

Både Andersen og Klein er samd med helsestyresmaktene i at ei gjenopning no vil føre til auka smitte i tida framover, ikkje berre i Oslo, som opnar onsdag, men heile landet.

– Eg trur ingen ønskjer å «leve med» over 1.000 daglege tilfelle av koronaviruset. Fordi dess fleire som blir smitta, dess fleire blir sjuke, fleire alvorleg sjuke, fleire dødsfall og fleire langtidsskadar, seier Andersen.

– Då gjeld det ikkje lenger berre eldre, skrøpelege personar, men også i aukande grad barn og unge menneske, seier smittevernprofessoren.

– Bør bruke munnbind i sosiale samanhengar

Ho viser til at når ein større del av dei eldre er vaksinerte, er det unge som no utgjer dei smitta i Noreg. Sidan unge sjeldnare får symptom, kan dei smitte vidare utan sjølv å vite at dei er smitta.

– Dei er heilt uskuldige, og veit ikkje at dei er smitta. Men bruk av munnbind vil alltid redusere smitten med opptil 80 prosent eller meir viss alle bruker munnbind i sosiale samanhengar og offentlege rom og areal, seier Andersen.

Andersen meiner vaksineeffekten ikkje kjem tidsnok til å motverke ein fjerde smittetopp.

– Vaksineeffekten i heile befolkninga kjem ikkje før 60–80 prosent, eller meir, er vaksinerte og det kan ta tid, seier ho.

– Det er riktig at det er eit kappløp, men vi har framleis berre 30 prosent av befolkninga som er vaksinerte med den første dosen, og vi må opp på langt over 80 prosent, anslår Klein.

Redd folk trur faren er over

Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, seier til NTB at smittetalet i den siste tida gjer han usikker på kor forsvarleg gjenopninga er.

– Mange av oss minnest at assisterande helsedirektør Espen Nakstad tidlegare i vår antyda at vi burde ned på nye smitta på under 200 på landsbasis, før vi opnar opp samfunnet. Det var sjølvsagt berre eit anslag den gongen, men truleg eit godt treff, seier Westin.

– Sist fredag vart det registrert 714 smittetilfelle på landsbasis, omtrent det same talet som medførte at Finland stengde ned tidlegare i vår, legg han til.

Westin meiner det er fare for at fleire no vil tenkje at faren er over, og at det vil føre til sterkt aukande smittetal.

