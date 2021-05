Regjeringas bodskap til dei med gjenopningsangst

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen vende seg direkte til dei med gjenopningsangst då han opna opp Oslo. – Vi skal ha stor forståing for dei som meiner vi opnar for mykje, sa han.

NTB har stilt helseminister Bent Høie (H) spørsmål om han har ein bodskap til denne gruppa, etter at smittevernprofessorar slår alarm om at gjenopninga er uforsvarleg.

Forstår at folk er bekymra

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc svarar i ein skriftleg uttale at regjeringa har forståing for at folk er engstelege.

– Eg forstår godt at folk er bekymra for gjenopninga, men vi lettar ikkje på tiltak før vi meiner det er forsvarleg. Det kan folk vere trygge på, seier Korkunc.

Han seier at det er nettopp faren for fleire innlagde og fleire med langtidsskadar som gjer at regjeringa vil opne gradvis opp.

– Opnar vi for fort opp, kan smitten skyte fart, slik at vi må stengje ned igjen. Det vil vere ei stor belastning for befolkninga og samfunnet samla sett. Derfor går vi varsamt fram, seier Korkunc.

Kan bli nye statlege tiltak

Han varslar at lokale eller regionale utbrot vil bli møtt med raske tiltak, anten av kommunane eller regjeringa.

Korkunc seier Noreg har nokre av Europas strengaste innreisereglar for å hindre at nye virusvariantar kjem inn til Noreg. Tiltak ved lokale utbrot skal hindre at for mange mutasjonar oppstår her i landet.

– Kor høge smittetal vil regjeringa godta utan å innføre nye nasjonale tiltak?

– Målet vårt er framleis å ha kontroll på smittespreiinga. Slik skal vi ta vare på helse, redusere forstyrringar i samfunnet og verne økonomien. Faren for at smittespreiinga kjem ut av kontroll, er framleis til stades, seier Korkunc.

