Sterk nedgang i innvandringa på grunn av koronapandemien

Ikkje sidan 2005 har det vore færre førstegongsinnvandrarar til Noreg. Nedgangen kjem hovudsakleg av koronapandemien, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til samanlikning innvandra 38.400 ikkje-nordiske statsborgarar til Noreg i 2019. Arbeid var den viktigaste innvandringsbakgrunnen i 2020, til liks med dei to tidlegare åra.

Svakare vekst i talet på flyktningar

Ved inngangen av året var det 240.200 busette personar med flyktningbakgrunn i Noreg, om lag 1.900 fleire enn året før, skriv SSB.

Det er ein endå svakare vekst enn dei to tidlegare åra.

Personar med flyktningbakgrunn utgjorde 30 prosent av alle busette innvandrarar ved inngangen til 2021 – ned 0,1 prosentpoeng frå fjoråret. Av heile befolkninga utgjorde personar med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som året før.

Flest flyktningar frå Syria

I alt vart om lag 3.800 personar med flyktningbakgrunn busett i Noreg i fjor. Av desse kom 1.200 frå Syria, medan rundt 500 kom frå Eritrea.

Ved inngangen av året var det i alt busett flest personar med flyktningbakgrunn frå Syria, til saman 31.400 personar. Den nest største gruppa kom frå Somalia, med 27.200 personar.

Få med asylbakgrunn busett

Per 1. januar 2021 var det ingen auke i talet på personar med asylbakgrunn samanlikna med same tidspunkt året før. Årsaka har at det har vorte busett få personar med asylbakgrunn i fjor, berre om lag 1.100 personar.

