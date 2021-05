54 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 15 fleire enn måndag, men 20 færre enn same dag førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 69 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydelen Søndre Nordstrand. Der ligg smittetrykket på 332 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert fem nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Stovner (180) og Bjerke (162).

Nordre Aker har for tida dei lågaste smittetala med eit smittetrykk på 73 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det vart registrert eitt nytt smittetilfelle i bydelen siste døgn.

Totalt er 35.778 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

