Erna Solberg la ned grunnstein for CCS

innenriks

Det nye mottaksanlegget inngår i det store Northern Lights-prosjektet, der CO2 som blir fanga ved industrianlegg, skal transporterast i skip til Øygarden og pumpast ned i geologiske reservoar under Nordsjøen for permanent lagring.

Statsministeren trur anlegget kan bli ein katalysator for nye grøne prosjekt.

– Det ligg an til å kunne bli mykje industriutvikling rundt det. Det er mange som no snusar på etableringar i dette området for å kunne dra nytte av at CO2 kan lagrast eller blir brukt i produksjonen, seier Solberg på telefon til NTB.

Ho nemner produksjon av blått hydrogen som døme. Det er hydrogen som er framstilt av naturgass, og der ein fangar og lagrar det aller meste av CO2-en som blir frigjord i produksjon.

Northern Lights inngår i det nasjonale prosjektet Langskip, som omfattar heile verdikjeda for storskala fangst, mellomlagring, transport og deponering av CO2.

– Eg er optimistisk. Men eg har òg sagt at dette er eit prosjekt som har ei uvisse og ei potensiell nedside ved seg, åtvarar statsministeren.

Ho påpeikar at Langskip blir berekna å koste staten nærare 17 milliardar kroner.

(©NPK)