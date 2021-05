Facebook-gruppe: – Unnskyld, Lan Marie

innenriks

Ifølgje NRK har mykje av hetsen som er retta mot Lan Marie Berg, komme på Facebook-gruppa «Vi som er totalt imot MDG». Gruppa har per i dag over 63.000 medlemmer, men ho er no sett på pause.

– Vi har sett gruppa på pause for å kunne rydde opp i dei innlegga vi har, for å unngå at det kjem endå meir rot. Vi ønskjer no ei gruppe med strengare reglar, der vi slår hardt ned på hets, seier ein av administratorane i gruppa, Isabel Olsen Helgesen, til kanalen.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har vore utsett for store mengder hets og truslar på internett i fleire år. Politiet i Oslo opplyste måndag at dei har starta undersøkingar og vurderer etterforsking av truslane.

Helgesen seier ho er lei seg for hetsen retta mot Berg.

– Eg ønskjer å seie unnskyld, Lan Marie. Ho fortener ikkje så mykje hets berre fordi enkelte ikkje liker politikken hennar. Det er ikkje sånn vi ønskjer å ha det, seier Helgesen.

