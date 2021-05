innenriks

Ifølgje VG blir det fredag denne veka halde eit førebuande møte i Høgsterett. Avisa skriv at partane har fått førespegla at behandlinga kan skje over halvannan dag og starte 17. juni.

– Det er ein mogleg dato, seier Kristiansens advokat, Bjørn André Gulstad.

Partane er innkalla til munnlege rettsforhandlingar i Høgsterett heile 17. juni og halve 18. juni, ifølgje TV 2.

