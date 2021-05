Fleire menn enn kvinner utset sjekk av mistenkjelege hudforandringar

innenriks

I samband med Hudkreftdagen 26. mai har Respons Analyse gjennomført ei omnibusundersøking om solvern og hudkreft for Kreftforeningen i slutten av april. 15 prosent av dei spurde har i løpet av året opplevd ein hudforandring dei mistenkte kunne vere hudkreft eller føflekkreft – melanom. Av desse seier langt under halvparten av menn at dei bestilte legetime raskt, medan over halvparten av kvinnene oppsøkte lege med ein gong.

2 prosent av dei 1.266 som deltok i undersøkinga, seier dei utsette legebesøk, trass mistanke om hudkreft, på grunn av koronapandemien. 5 prosent har «bare ikkje fått seg til å bestille legetime ennå».

Tala bekymrar Kreftforeningen og Melanomforeningen, som på Hudkreftdagen i fjor frykta at pandemien ville få nettopp denne følgja.

– Det er nok dessverre slik at ein del menn utset legebesøk. Vi høyrer stadig historier om koner, venner eller fysioterapeutar som oppdagar mistenkjelege hudforandringar på menn som dei ikkje har lagt merke til sjølv, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til NTB

Menn sjekkar mindre

Undersøkinga viser at 12 prosent av menn og 17 prosent av kvinner oppdaga mistenkjelege hudforandringar.

Statistikken viser vidare at nesten like mange menn og kvinner får diagnosen hudkreft, men dødelegheita blant menn er nesten dobbelt så stor. 2019 var det 182 menn og 98 kvinner som døydde av føflekkreft i Noreg.

– Studiar har vist at svulsten er tjukkare og meir alvorleg hos menn når dei kjem til behandling. Det betyr dessverre dårlegare prognose og er truleg grunnen til at fleire menn døyr, seier Ross.

Færre blir oppdaga

Tal frå Kreftregisteret for perioden mars til september 2020 viser ein nedgang i talet på melanomtilfelle på 10 prosent samanlikna med same periode i 2019. Nedgangen bekymrar Kreftforeningen, fordi melanom og annan hudkreft normalt er blant dei kreftformene som aukar aller mest i oppdaga tilfelle.

– Ein nedgang kan bety at færre tilfelle er oppdaga og at færre har komme til behandling, seier generalsekretær Ross.

Dagleg leiar i Melanomforeningen, Mari Sandvold, synest det er beklageleg at menn tilsynelatande ikkje er like opptekne av å verne huda si eller ser alvoret ei hudforandring kan innebere.

– Inntrykket vårt er at menn i mindre grad enn kvinner har for vane å følgje med på endringar på eiga hud.

I tillegg må menn ofte pressast til å gå til legen.

– Det er dessverre ei sånn manneting, at mange kvir seg for å oppsøkje legen. Vi ser at openheit hjelper, at når fleire menn står fram med historia si, påverkar det særleg dei i omgangskrinsen deira til å faktisk sjekke huda si seier Sandvold.

Timar rive vekk

Hudkreftdagen i Noreg har overteke etter det som tidlegare var kjent som Hudsjekkdagen, som vart arrangert saman med over 30 andre europeiske land i mai gjennom Euromelanoma. Av ulike årsaker, inkludert kapasitetsmangel, har Noreg sidan 2018 valt å arrangere ein dag som ikkje inkluderer hudsjekk hos hudlege som fast innslag.

Det private helseføretaket Volvat Medisinske Senter har likevel valt å tilby eit tal hudsjekktimar landet rundt på Euromelanoma-dagen 20. mai til ein pris tilsvarande eigendelen i det offentlege.

– I år vart dei 120 timane rivne vekk på under to timar etter at dei vart gjorde tilgjengelege, seier direktør for spesialistar ved Volvat, Unni Gisletun.

Ho seier at rundt ein firedel av dei som kom til sjekk, var menn, resten var kvinner. Gisletun seier dei allereie har fått stadfesta krefttilfelle blant dei som vart sjekka på årets sjekkdag.

-----------------------------

Fakta om hudkreft og solvanar

* Ved solskadar kan celler som ikkje reparerer seg, samlast opp i løpet av livet og blir utvikla til hudkreft. Derfor er det viktig å unngå solforbrenning og mykje soling gjennom heile livet.

* Over 90 prosent av hudkrefttilfella har samanheng med UV-strålar frå sol og solarium.

*Jo oftare ein blir solbrent og jo meir eksponert for sol ein blir, jo større er risikoen.

* Det viktigaste ein kan gjere for å førebyggje føflekkreft, er å ha gode solvanar.

* Ta pausar frå sola, vern med solkrem med minst faktor 15 i Noreg og minst 30 i utlandet, bruk klede, solhatt og solbriller.

* Intens soling i korte periodar, slik som feriar og helgar, kan vere skadeleg.

* Mykje sol og solarium, også utan at ein bli brunne, gjer at rynker og solskadar kjem tidlegare.

* Ifølgje ei undersøking utført av Respons Analyse for Apotek 1, i mai 2018, svarte 13 prosent av dei spurde at dei ikkje bruker solkrem. Og heile 20 prosent svarte at dei berre bruker solkrem på sydenferie.

(Kilde: Apotek 1, Kreftforeningen)

(©NPK)