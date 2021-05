Høie: – Ikkje fritt fram på pub og treningssenter

innenriks

Etter fleire månader med koronarestriksjonar og nedstenging opna Oslos treningssenter onsdag. Også ølkranene kunne igjen skruast på i pubane til hovudstaden.

Men sjølv om osloborgarane no både kan trene og gå på pub, minner statsråden om at innbyggjarane må halde fram med å følgje koronareglane.

– Det er ikkje fritt fram verken på treningssentera eller pub, seier Høie.

Han seier at dersom det skal vere ei positiv oppleving over tid, at vi går mot trinn 3 av gjenopninga, så må vi følgje avstandsreglane og ikkje komme for nær andre når ein er på pub.

– Dette gjeld òg utandørs, minner helseministeren om.

(©NPK)