Johansen meiner regjeringa vinglar i vaksinefordelinga

– No er det mykje vingling her, og vi har berre hatt open skjenking i Oslo i nokre få timar, seier Johansen til Avisa Oslo.

– At denne beskjeden kjem den dagen vi gjenopnar Oslo, er ganske spesielt, seier han.

Line Vold: Ikkje vingling

Oslo er blant dei 24 kommunane som får ekstra vaksinedosar på grunn av høgt smittetrykk. Opphavleg var kommunane lova 60 prosent fleire dosar, men dette er nedjustert til 45 prosent.

– Vi reknar no på kva dette betyr for oss i Oslo, men det gjer sjølvsagt situasjonen vanskelegare at områda med høgast smitte, no får færre vaksinar. Dette er ikkje bra, seier Johansen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) er usamd i at det er snakk om vingling.

– Det er nok ikkje vingling. Her er det ganske kompliserte utrekningar som skal til for å finne akkurat riktig nivå, seier ho.

Høie: Ville vore urimeleg

Helseminister Bent Høie (H) meiner det ikkje hadde vore rimeleg av regjeringa å ta endå fleire vaksinar frå kommunar som har dårlegare kapasitet til å hente seg inn igjen i juli.

– Eg forstår godt at han hadde ønskt dei dosane som var varsla, men trur kanskje at han bør ta innover seg kva som ville vore konsekvensane av det, seier Høie.

– Eg trur nok at Raymond Johansen fint klarer å handtere at han får litt mindre ekstra vaksinar, medan dei kommunane som gir dei frå seg, ikkje nødvendigvis kunne handtert at dei hadde måtta teke endå meir igjen i juli, seier helseministeren.

