Kunnskapsministeren har sympati for elevane før munnleg eksamen

innenriks

– Eg har kjempesympati med elevane som sit og er stressa. Det er ingen tvil om at det er ein krevjande situasjon, seier Melby i Politisk kvarter på NRK, men legg til at planen likevel er å gjennomføre munnleg eksamen, som er lokalgitt.

Ho ber alle elevar om å førebu seg som om eksamen skal gjennomførast.

Tysdag møtte ministeren representantar frå alle fylkeskommunane. Kunnskapsdepartementet går no gjennom smittesituasjonen for alle fylka for å sikre at det er forsvarleg å gjennomføre munnleg eksamen.

– Vi er i ein pandemi. Det er sånn at smittesituasjonen utviklar seg. Slik har det vore heile vegen. Eg kan ikkje sjå bort frå at det skjer endringar basert på at ting endrar seg eller på vurderingar vi er nøydde til å gjere, seier Melby.

Skriftleg eksamen vart avlyst i februar.

(©NPK)