Melby ber kommunar halde oppe beredskapen for å hindre sosial kontroll i sommarferien

innenriks

– Kvar sommar opplever nokre barn og unge at dei blir tekne til utlandet og halde mot sin vilje. Dette vil nok òg kunne skje denne sommarferien, trass i reiserestriksjonar på grunn av pandemien, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby og barne- og familieminister Ropstad (KrF) sende eit brev til kommunar og fylkeskommunar onsdag for å minne om behovet for ekstra beredskap i sommarferien. Brevet blir òg sendt til ulike hjelpetenester.

– Å førebyggje at unge blir tekne med til utlandet mot sin vilje er viktig, og kan bidra til å forhindre at den unge blir utsett for forhold som krenkjer rettane eller forholdet deira som er straffbare i Noreg, seier Melby.

