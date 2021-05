Melby forsvarer munnleg eksamen

innenriks

– Eg har kjempesympati med elevane som sit og er stressa. Det er ingen tvil om at det er ein krevjande situasjon, sa kunnskapsministeren i Politisk kvarter på NRK onsdag morgon.

Men planen er framleis å gjennomføre munnleg eksamen for avgangselevane i vidaregåande skule, heldt ho fast på.

Ifølgje Melby må alle elevar førebu seg på at eksamen skal gjennomførast.

I møte

Statsråden vil likevel ikkje sjå bort frå at det kan komme endringar.

Tysdag møtte ho representantar frå alle fylkeskommunane. Departementet går no gjennom smittesituasjonen for alle fylka for å sikre at det er forsvarleg å gjennomføre munnleg eksamen.

– Vi er i ein pandemi. Det er sånn at smittesituasjonen utviklar seg. Slik har det vore heile vegen. Eg kan ikkje sjå bort frå at det skjer endringar basert på at ting endrar seg eller på vurderingar vi er nøydde til å gjere, sa Melby i Politisk kvarter.

Skriftleg eksamen vart avlyst allereie i februar.

Pressa i spørjetimen

Etter programmet deltok Melby i den munnlege spørjetimen i Stortinget. Der måtte ho endå ein gong svare for seg.

– Kven er det eigentleg kunnskapsministeren lyttar til når ho tviheld på at munnleg eksamen må gjennomførast mot alle dei faglege råda? spurde Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Han viste til at Utdanningsdirektoratet har tilrådd Kunnskapsdepartementet å avlyse alle eleveksamenar denne våren.

«Rådet er gitt i lys av svarene fra høringsinstansene, den forverrede smittesituasjonen og våre tidligere risikovurderinger og vurderinger av konsekvensene for elevene som har hatt en ulik opplæring og vil ha et ulikt vurderingsgrunnlag», skriv direktoratet i vurderinga si.

– Spesielt

Melby vart òg utfordra av SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

– Meiner verkeleg statsråden at det er dette ungdommen no treng? spurde han.

– Det er eit perspektiv eg synest er veldig spesielt, at det er munnleg eksamen ungdommen treng no, etter det året dei har vore igjennom.

Men kunnskapsministeren stod på sitt.

– Eg meiner det er fullt mogleg å gjennomføre munnleg eksamen. Og eg trur ikkje nødvendigvis at elevane får det veldig mykje betre av at vi avlyser munnleg eksamen, sa ho.

Ifølgje henne er gjennomføring av munnleg eksamen tvert imot viktig for å halde oppe læringstrykket i skulen.

– Både praktisk og fysisk mogleg

Dei aller fleste eksamenane er likevel avlyste denne våren, påpeika Melby.

Det er òg rom for å avlyse munnleg eksamen der smittesituasjonen tilseier det.

– Men vi meiner at å gjennomføre éin eksamen, det er både fysisk og praktisk mogleg, sa statsråden.

– Den er lokalgitt, han kan tilpassast den opplæringa som eleven har hatt, og det er òg ein heilt annan situasjon der det berre er tre som møtest. Og det er òg mogleg å leggje til rette for at sensor kan delta digitalt, sa ho.

(©NPK)