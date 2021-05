Norsk og tysk kraft blir kopla saman i omstridd kabel

innenriks

Nordlink strekker seg 623 kilometer frå Tonstad i Agder til Wilster i Schleswig-Holstein, og er den lengste undersjøiske kabelen i sitt slag.

– Nordlink er eit stort og viktig prosjekt for framtidas klimanøytrale energisystem. Vi er stolte av å ha gjennomført dette prosjektet og med det å ha sett endå ein verdsrekord, seier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Europas batteri

Men Nordlink, og ikkje minst verknadene av tre planlagde kraftfulle straumkablar mellom Noreg og Storbritannia, er omstridd.

Entusiastane meiner kablane fremjar utveksling av fornybare kraftressursar mellom Noreg og Europa. Biletet som blir teikna er at vasskrafta frå Noreg skal fylle på når det er lite vind- og solenergi tilgjengeleg, og at straumen går andre vegen når vinden og sola gir kraftoverskot.

Kritikarane meiner den auka overføringskapasiteten ikkje tener norske straumkundar som finansierer milliardutbyggingane gjennom nettleige.

– Dobbelt ran

Partileiar Bjørnar Moxnes i Raudt meiner kablane vil ramme norsk kraftkrevjande industri som til no har hatt fordelen av å produsere med låge klimautslepp og låg straumpris.

– Alle investeringane går via nettleiga som folk er pålagde å betale for. I retur får dei dyrare straumprisar. Det er eit dobbelt ran, hevdar Moxnes overfor Nationen.

Straumprisen gjekk opp

Nordlink opna for ordinær drift i mars og har allereie eksportert 1,3 terawattimar. Ifølgje avisa fekk vi dei høgaste straumprisane som er målte sidan 2006 i Sør-Noreg.

Direktør for kraftforvaltning i energiselskapet Entelios, Andreas Myhre, seier at denne effekten av opninga var venta og at Nordlink og dei planlagde kablane til Storbritannia vil føre til auka straumprisar i Sør-Noreg.

Opninga av Nordlink skjer i ei digital samsending både i Oslo og Berlin. Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) deltek i opningsarrangementet saman med mellom anna statsminister Angela Merkel og den tyske nærings- og energiministeren Peter Altmaier.

