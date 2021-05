Norwegian ut av konkursvernet: – Vi har redda selskapet

innenriks

– I dag har vi skrive historie, ikkje berre Norwegian-historie og i luftfarten, men også noregshistorie, sa Schram i Norwegian på ein pressekonferanse onsdag formiddag.

– Vi har redda eit flyselskap som har ein enorm verdi for Noreg, og som bind dette langstrekte landet saman frå nord til sør, sa konsernsjefen.

Selskapet opplyser i ei børsmelding onsdag at dei forlèt konkursvernet, og at kapitalinnhentinga for å redde selskapet no er over.

Norwegians finansdirektør Geir Karlsen seier at det siste året, og spesielt dei siste seks månadene har vore ein intens periode.

– Vi har forhandla med 30–40 store bankar og fleire tusen kreditorar, seier han.

Karlsen seier at selskapet har hatt tre hovudmål i rekonstruksjonsprosessen:

– Det første har vore å overleve. Det har òg vore viktig med fleksibilitet, slik at vi kan byggje opp selskapet i takt med at koronasituasjonen blir lettare. For det tredje har vi ønskt at selskapet skal vere endå meir konkurransedyktig enn før pandemien.

Ein god del av dei friske pengane som no kjem inn i selskapet, kjem frå utskriving av nye aksjar, og frå torsdag vil det vere over 700 millionar noterte aksjar i Norwegian mot dagens 42 millionar.

(©NPK)