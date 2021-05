Skular og helseinstitusjonar landet over kan bli ramma av storstreik

innenriks

Tysdag gjekk startskotet for meklinga hos Riksmeklaren for oppgjeret i staten og kommunane, og dessutan Oslo kommune. Dersom partane ikkje blir samde innan klokka 24.00 natt til torsdag, ligg det an til storstreik blant offentleg tilsette.

I år har særleg lærarane og sjukepleiarane gått høgt på banen med krav om meir i lønningsposen, ikkje minst fordi offentleg sektor vart grundig forbigått av privat sektor i fjor.

Skular og helseinstitusjonar

Unio, som representerer mange lærarar og sjukepleiarar, har varsla plassoppseiing for 7.000 medlemmer i kommunane. Desse er fordelte på 13 kommunar og 9 fylkeskommunar frå Alta i nord til Kristiansand i sør.

På uttakslista står ei rekkje skular, både barne- og ungdomsskular og vidaregåande skular, og dessutan barnehagar og ulike typar helseinstitusjonar, som sjukeheimar, heimetenester og omsorgssenter over heile landet.

I Oslo har Unio varsla at 647 medlemmer kan bli tekne ut i streik, i hovudsak tilsette ved skular og barnehagar i Vestre Aker. Også Fagforbundet vil ta ut skule- og barnehagetilsette i både Vestre og Nordre Aker ved ein eventuell streik.

Stor streikevilje

Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, som vil seie at det berre blir forhandla om lønn.

Ikkje sidan 1995 har offentleg tilsette gått til streik i eit mellomoppgjer. Men årets oppgjer er annleis, sa Utdanningsforbundets leiar Steffen Handal til NTB i april.

– Streikeviljen blant medlemmene våre er større enn eg nokon gong har opplevd, sa Handal, som leier forhandlingane på vegner av Unio Kommune.

Reinhaldsarbeidarar og gartnarar

Ei rekkje andre funksjonar i kommunane vil òg bli omfatta av ein eventuell streik. LO Kommune har varsla plassoppseiing for 4.700 medlemmer, hovudsakleg tilsette i administrasjonen på rådhus og ulike støttefunksjonar, som reinhaldsarbeidarar.

Teknisk personell som gartnarar og vaktmeistrar står òg på streikelista. I tillegg vil YS Kommune ta ut 378 medlemmer i seks kommunar og 53 medlemmer ved diverse etatar i Oslo.

Blant statlege tilsette kan 3.500 personar i mellom anna departement, politiet og universitet bli tekne ut i streik.

Krev solid reallønnsauke

I slutten av april braut både LO, Unio, YS og Akademikerne forhandlingane før fristen hadde gått ut og skulda på manglande vilje hos motparten til å komme dei i møte.

Fagforbunda krev alle ein solid reallønnsauke for medlemmene sine, det vil seie ei ramme på meir enn 2,8 prosent, som er den forventa prisveksten i år.

På den andre sida står staten og KS, som begge har lagt eit tilbod om 2,7 prosent på bordet. Det er det same som LO og NHO forhandla fram for frontfaget. Å gå over dette kan torpedere heile frontfagsmodellen, åtvarar dei.

(©NPK)