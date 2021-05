Sluttspurt i meklinga – 20.000 kan bli tekne ut i streik

innenriks

– Det er ei utfordrande mekling. Vi har ei utfordring med at det er anslått ein ganske høg prisvekst i landet no, og det gjer det kanskje vanskelegare å finne ei løysing enn i år der prisveksten har vore lågare, sa riksmeklar Mats Ruland då han møtte pressa onsdag kveld.

– Det er avstand mellom partane, men ingenting er avklart enno, sa Ruland.

Meklinga i lønnsoppgjeret for staten og kommunane er inne i dei siste timane. Midnatt natt til torsdag er fristen partane må stelle seg til, men få blir overraska om meklinga går på overtid.

Lærarar og sjukepleiarar krev lønnsvekst

I forkant av meklinga hos Riksmeklaren har stemninga vore amper, særleg blant lærarar og sjukepleiarar, som i år har gått høgt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikkje minst at desse store gruppene føler seg grundig forbigått i fjorårets lønnsoppgjer.

Der måtte offentleg sektor godta ei ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, medan fasit for privat sektor vart 2,2 prosent.

– Dette lønnsoppgjeret må vere meir enn eit vanleg mellomoppgjer. Det må vere starten på noko nytt som kan bidra til å løyse eit samfunnsproblem, sa Unios forhandlingsleiar Steffen Handal då krava vart overleverte i april.

Lærar: – Går i retning av streik

Ender meklinga med brot, blir lærarar, sjukepleiarar og andre kommunalt tilsette tekne ut i streik. Unio har varsla at dei vil ta ut 7.000 av medlemmene sine viss det blir streik. Desse er fordelte på ei rekkje skular, barnehagar og ulike typar helseinstitusjonar over heile landet.

Streikeviljen er stor, fortel lærar og leiar for Utdanningsforbundet i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, til VG.

– Hovudårsaka til at dette går i retning av streik, er at lønnsutviklinga har vore altfor dårleg både hos lærarar, sjukepleiarar og andre slitarar i kommunane. Vi må ha ein reallønnsauke. Viss ikkje blir det streik, seier Hjetland til avisa.

Kan trappe opp allereie torsdag

Fagforbundet har lagt seg på ei meir forsiktig linje og vil i første omgang ta ut 4.700 tilsette viss det endar med streik i kommuneoppgjeret, men VG skriv at det kan liggje an til ei opptrapping allereie torsdag dersom meklinga endar med konflikt.

– Vi har skjerma barn og unge, helse og alle som jobbar med vaksinasjonsprogrammet i kommunane. Både skule, barnehage og SFO skal jobbe som vanleg, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet i ei pressemelding.

3.500 statstilsette kan bli tekne ut i streik

For statens del kan brot i forhandlingane føre til at 3.500 tilsette i mellom anna departementet, politiet og universitet blir tekne ut i streik.

Oslo kommune er eit eige tariffområde. Her har Unio varsla at 647 medlemmer kan bli tekne ut i streik, medan Fagforbundet vil ta ut 1.200 medlemmer. Begge har varsla at dei vil ta ut tilsette i skular og barnehagar.

(©NPK)