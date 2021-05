Smittehopp i Drammen – 24 nye registrerte smitta

innenriks

For dei andre 22 er smittevegen kjend, opplyser Drammen kommune.

24 nye registrerte smitta er det tredje høgaste som er registrert på eitt døgn i kommunen sidan byrjinga av april.

For første gong på over ein månad har kommunen over 100 registrerte smittetilfelle i den førre sjudagarsperioden.

– Dei siste sju dagane er det registrert 106 nye smittetilfelle. For åtte dagar sidan var dette talet nede på 57 tilfelle. Så vi ser nok ein ganske klar tendens til at smittetrykket er aukande igjen i Drammen kommune, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 174 nye smittetilfelle i Drammen.

(©NPK)