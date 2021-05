Statsadvokatane kritisk til innsatsen til Oslo-politiet mot menneskehandel

innenriks

Innsatsen til politiet overraska statsadvokatane i Oslo, skriv Aftenposten.

«Det er noe overraskende at ingen av de gjennomgåtte sakene kommer fra (…) Oslo politidistrikt, bortsett fra en sak som har utspring fra en politikontroll», står det i ein inspeksjonsrapport.

– Vi har ikkje gjort ein god nok jobb, og derfor har vi teke fleire grep. Vi ønskjer å levere betre, seier leiar Grete Lien Metlid i Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt til avisa.

Ifølgje Politidirektoratet er det kvart år om lag 300 offer for menneskehandel i Noreg. Metlid innrømmer at mange offer for menneskehandel ikkje blir fanga opp, men seier at politiet jobbar med konkrete saker som dei trur endar som straffesaker.

Statsadvokatane i Oslo er òg kritisk til at Felles eining for utlending og forvaltning (FUF) hos Oslo-politiet prioritere å sende ut utlendingar framfor å identifisere moglege offer for menneskehandel. Eininga blir omtalt i rapporten som opptekne av å «oppfylle spesifikke måltall for bort- og utvisingssaker».

(©NPK)