Tre av fem barn og unge følgjer influensarar

innenriks

– Når ein stadig blir eksponert for andre, så er det lett å bli påverka. Det stadfestar òg denne undersøkinga. Over halvparten av barn og unge mellom 8–19 år følgjer influensarar, og omkring 1 av 3 følgjer med vekefast eller oftare, seier Ana Brodtkorb i Telenor.

Ipsos-undersøkinga viser òg at influensarar har makt. 52 prosent svarer at dei har vorte engasjerte i ei sak fordi nokon dei følgjer har snakka om det.

– Barn- og unge lever i ein digital kvardag, og store delar av det sosiale livet deira går føre seg i sosiale medium. Derfor er det viktig at foreldre er klar over at barn og unge blir påverka, uavhengig om det er meiningar, produkt eller eige kroppsbilete. Produkt som blir fremja, kan vere alt frå nye fotballsko og klede til Botox og kosmetiske inngrep, seier Brodtkorb.

Snapchat populært

Ho understrekar at følging av influensarar ikkje nødvendigvis er eit problem i seg sjølv, og at diskusjonen om gode og dårlege førebilete er ein del av ein større debatt.

Undersøkinga viser òg at bruken av sosiale medium blant barn og unge stig for tredje året på rad. Heile seks av ti bruker Snapchat dagleg. Deretter følgjer YouTube (51 prosent), Tiktok (46), Instagram (39) og Facebook (19).

– Det er inga overrasking at dei yngste er storbrukarar av sosiale medium, men det er spesielt interessant å sjå korleis bruken av meir tradisjonelle sosiale medium går ned, seier mobildirektør Ric Brown i Telenor Noreg.

Unge barn på Tiktok

Blant barna mellom åtte og elleve år bruker 42 prosent Tiktok kvar veke.

– Aldersgrensa i sosiale medium er 13 år, så det at barn heilt ned i åtteårsalderen eksempelvis bruker Tiktok er noko urovekkjande. Eg vil rå alle foreldre til å følgje godt med på kva appar barna har på mobilen og kva dei blir eksponerte for, seier Brown.

848 personar mellom åtte og 19 år svarte på undersøkinga.

(©NPK)