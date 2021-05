innenriks

I undersøkinga frå Nationen er det berre 16 prosent som svarer at dei ikkje støttar bøndene, medan 9 prosent er usikre.

Dei andre 75 prosentane støttar kravet frå bøndene om betre vilkår for norske matprodusentar.

Støtta er stor både i by og land. 65 prosent av dei spurde i Oslo-området støttar opprøret. For byområde med over 50.000 innbyggjarar er støtta på 70 prosent.

I tillegg har nesten 60.000 menneske signerte den digitale underkriftskapanjen #Bondeopprør21.

