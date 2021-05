Venstresida kritiserer hemmeleghald i Frode Berg-saka

innenriks

Som venta kom den særskilde komiteen med ei open og ei lukka innstilling.

I den opne innstillinga kom det to forslag til tilråding: eitt om støtte til dei hemmeleghaldne konklusjonane og tilrådingane, og eitt med kritikk av Forsvarsdepartementet for at dei held samandraget av rapporten hemmeleg.

Det er dei raudgrøne partia som har fleirtalet i komiteen, og dei fire borgarlege partia, og dessutan Ulf Leirstein som er partiuavhengig, som er samde med Forsvarsdepartementets avgjerd om hemmeleghald.

Sidan det er borgarleg fleirtal i Stortinget, kjem kritikken mot Forsvarsdepartementet truleg ikkje til å bli vedteken av Stortinget i plenum.

I tillegg anerkjenner innstillinga frå komiteen oppfølginga Berg har fått frå regjeringa etter arrestasjonen.

– Vi fremjar kritikk mot regjeringa på grunn av hemmeleghaldet i denne saka. Regjeringa mørklegg saka ikkje på grunn av tryggingsinteresser, men av fordi det passar for dei, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Han meiner hemmeleghaldet vanskeleggjer Stortingets kontrollarbeid.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Utvalet har laga ein rapport om Frode Berg-saka, etter at den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han heldt nesten til to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Frode Berg har sagt at han føler seg sterkt misbrukt av Etterretningstenesta, som han seier sende han på oppdrag inn i Russland.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt nei til fleire førespurnader frå Stortinget om openheit om denne rapporten. Stortinget sa 21. mai òg nei til å nedgradere samandraget av EOS-rapporten med knapt fleirtal.

