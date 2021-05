Ytringar mot Lan Marie Berg skal etterforskast

innenriks

Politiet skal etterforske om utsegnene er straffbare. Dei skal mellom anna vurdere om dei blir sette på som omsynslaus åtferd og oppmoding til straffbare handlingar.

– Både avdekking og straffeforfølging kan vere verknadsfullt, men også andre tiltak som at nettpatruljen til politiet patruljerer i kommentarfelta på nett kan ha god førebyggjande effekt. Truslar og hatefulle ytringar mot politikarar og folkevalde utgjer ein alvorleg trussel mot demokratiet vårt, seier politimeister Beate Gangås i ei pressemelding onsdag.

Oppmoding til straffbar handling

Politiadvokat Viola Bjelland seier til NTB det er for tidleg å seie noko om kva etterforskinga vil føre til. Akkurat no meiner politiet det er mest aktuelt å etterforske brot på paragrafen i straffelova 183, oppmoding til straffbar handling, og paragraf 266, omsynslaus åtferd.

Oppmoding til straffbar handling kan straffast med bot eller fengsel i inntil tre år, medan omsynslaus åtferd kan straffast med bot eller fengsel i inntil to år.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har vore utsett for store mengder hets og truslar på internett i fleire år.

Oslo-politiet opplyste måndag at dei har starta undersøkingar og vurderer etterforsking av truslane. MDG-politikaren kalla det ein stor lette.

– Eg har òg sett stor pris på at mange, også politiske motstandarar, har sagt tydeleg ifrå om at det ikkje er greitt med hetsande eller truande kommentarar. Tusen takk for omtanken. Det varmar, skreiv Berg på Facebook.

Aktuelt å etterforske ytringar mot andre politikarar

Laurdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut ein skjermdump av ei rekkje hetsande kommentarar frå ei Facebook-gruppe.

Bjelland seier dei er opne for tips frå publikum om truande og ubehagelege ytringar mot politikarar.

– No har jo politiet vorte kjent med desse ytringane, då er vi forplikta til å etterforske dei. Det er heilt openbert aktuelt å etterforske liknande ytringar mot andre politikarar, viss det finst, og vi tek gjerne imot tips frå publikum, seier ho.

Bjelland peikar på at politiet har ein nettpatrulje, men at denne ikkje kan nå fram overalt.

