39 nye registrert smitta i Trondheim

Av dei nye registrerte smitta har éin ukjend smittekjelde og ein er framleis ikkje smittespora.

Dei resterande 37 er kjende nærkontaktar, opplyser Trondheim kommune torsdag.

Smitten har vore svært låg i Trondheim gjennom vinteren og våren, ofte med berre eit par registrerte smittetilfelle dagleg. Men den siste tida har kommunen opplevd eit skikkeleg smittehopp. Dette har ført til at kommunen onsdag stramma inn og vedtok ei ny lokal smittevernforskrift.

Trøndelagskommunane har aldri under pandemien opplevd så mykje smitte samtidig. Onsdag vart det kjent at Statsforvaltaren i Trøndelag ber fylket om å setje inn eit krafttak dei neste 14 dagane for å bremse smittespreiinga.

– Det bekymrar meg veldig fordi i Trøndelag er det enno mange i risikogruppene som ikkje er vaksinerte. Desse personane krev ekstra vern framover. Vi må alle ta eit krafttak dei neste 14 dagane, slik at vi hindrar endå større smittespreiing, seier smittevernansvarleg Marit D. Kverkild hos Statsforvaltaren i Trøndelag.

