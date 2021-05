Eldre held seg friske og sjølvhjelpne lengre

innenriks

Mellom 1995 og 2017 har talet på funksjonsfriske leveår for seniorar i Noreg auka med 4,1 år for menn, og 4,6 år for kvinner. Det viser nye funn frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Det vil seie at fleire hadde evna til å fullføre både grunnleggjande og meir avanserte praktiske daglegdagse gjeremål utan assistanse frå andre lengre enn generasjonane før.

– Funna tyder på at aukande levealder dei siste to tiåra blir følgd av fleire funksjonsfriske år, og talet på år med funksjonsavgrensingar blir reduserte. Dette er gode nyheiter, seier senioretterforskar Bjørn Heine Strand i FHI.

Talet på eldre menn utan funksjonsavgrensing steig med 14 prosent i 2017, frå 70 prosent i 1995. Talet på kvinner utan funksjonsavgrensing auka med 22 prosent i same periode, frå 61 prosent i 1995 til 83 prosent i 2017.

Strand viser til betre behandling, førebygging av sjukdommar, ei høgare utdanna befolkning og forskjellar i fødselskull, som moglege forklaringar på auken i talet på funksjonsfriske leveår hos eldre.

Vidare har kjønnsforskjellane i forventa levealder minka frå 2,8 år til 1,8 år, sjølv om kvinner framleis har høgare forventa levealder enn menn.

(©NPK)