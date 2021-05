Festande politi på russebuss meldt

innenriks

Patruljen frå Trysil beklagar at dei ikkje følgde smittevernråda.

– Patruljen beklagar at dei ikkje heldt lengre avstand under besøket og at dei ikkje brukte munnbind slik det kjem fram av nasjonale råd. No har vi gått gjennom hendinga og tek med oss dette vidare, seier politistasjonssjef Tom Johnsen i Elverum.

Ein video frå Dagbladet viser to politibetjentar som dansar tett med russen. Ein privatperson har meldt hendinga.

– Vi rettar oss etter Spesialeininga for politisaker når det gjeld meldinga og har ingen ytterlegare kommentar til dette, seier Johnsen.

(©NPK)