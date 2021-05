Fleire kan samlast og skjenking til midnatt: No er Noreg i trinn 2 av gjenopninga

innenriks

Trinn 2 vil òg opne for meir reising innanlands, fleire besøkjande i heimen og samling av større grupper.

Det er ei klar oppmoding til å møtast utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn ti gjester, men dersom alle gjestene kjem frå same husstand, kan ein vere fleire. Ved besøk heime blir ikkje beskytta rekna med i avgrensinga, men kravet om at ein må kunne halde avstand gjeld uansett.

Det er fleire ulike avgrensingar for private og offentlege arrangement. Mellom anna blir det tillate inntil 20 personar inne og 30 personar ute på offentleg stad eller i leigde/lånte lokale for private arrangement.

For offentlege arrangement er grensa maksimalt 50 personar utan faste, tilviste sitjeplassar. Med faste, tilviste plassar er grensa 200 personar.

Øl til midnatt

Mange har sett fram til å ta seg ein øl utan å få servert ein middag til pilsen. Frå torsdag er det no innslepps- og skjenkestopp klokka 24, og det er ikkje lenger krav om matservering. Men serveringsstadene har fleire krav til smitteverntiltak.

Det er òg lettar for innanlandsreiser. Dei som ikkje er beskytta, blir oppmoda til å vere ekstra forsiktige og planleggje reisa slik at ein i størst mogleg grad unngår smittespreiing mellom stader. Dette vil særleg vere viktig for personar som reiser frå område med høgt smittepress.

Reiser til utlandet blir framleis rådd mot, men strengt nødvendige reiser kan gjennomførast. Det vil framleis vere strenge innreiserestriksjonar for utlendingar.

Det blir innført unntak frå innreiserestriksjonane for utlendingar som er busette i område som ikkje er underlagde karanteneplikt. Smittesituasjonen i det landet den reisande har opphalde seg i dei siste ti dagane før innreise, blir lagt til grunn for krav om opphald på karantenehotell.

Opnar for seriekampar

Breiddeidretten og kultur- og fritidsaktivitetar kan så smått komme i gang igjen. No kan barn og unge under 20 år trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar med unntak frå 1-metertilrådinga.

Det blir òg for opna toppidretten. På trinn 2 blir det opna for treningskampar i Postnord-ligaen i fotball og i andre seriar i toppidretten det hittil ikkje er opna for. Regjeringa vil opne for seriekampar i dei same seriane tre veker etter 27. mai, såframt erfaringane frå treningskampane og smittesituasjonen tilseier det.

Må vente tre veker

Av andre punkt i trinn 2 blir det for opna grønt nivå i barnehagar og skular. Frå torsdag kan kommunane sjølv bestemme kva tiltaksnivå som skal gjelde i skular og barnehagar, ut frå smittesituasjonen lokalt.

Regjeringa sa då gjenopningsplanen vart presentert i april, at det blir lagt opp til ei kontrollert gjenopning av Noreg i fire trinn.

– Når vi har opna opp eitt trinn, vil vi som hovudregel vente i tre veker før vi går vidare til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikkje aukar igjen, vil vi gå vidare til neste trinn i planen, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB då.

Enkelte kommunar kan ha lokale forskrifter som er strengare enn dei nasjonale forskriftene.

Fakta om lettar i trinn 2 av gjenopningsplanen

Torsdag starta trinn 2 i den nasjonale gjenopningsplanen. Dette er reglane som gjeld for heile landet, med unntak av stader med lokale forskrifter:

* Opnar for grønt nivå i barnehagar og skular:

Frå 27. mai kan kommunane sjølv bestemme kva tiltaksnivå som skal gjelde i skular og barnehagar, ut frå smittesituasjonen lokalt.

* Fritidsaktivitetar

Tilrådd gruppestorleik ved organisert trening i breiddeidrett og kultur- og fritidsaktivitetar blir auka for vaksne over 20 år: Frå 10 til 20 personar inne, og frå 20 til 30 personar ute.

* Arrangement

Det kan vere inntil 100 personar på innandørs arrangement som samlar deltakarar under 20 år som tilhøyrer same kommune.

På offentlege innandørs arrangement blir talet på personar som kan vere til stades utan bruk av faste, tilviste sitjeplassar, auka frå 10 til 50 personar.

På private samankomstar som ikkje skjer i private heim, hagar og hytter, blir talet auka innandørs frå 10 til 20 personar og utandørs frå 20 til 30. Dette gjeld til dømes feiringar i leigde lokale eller på offentleg stad.

I private heimar aukar talet på personar ein blir tilrådd å kunne ha på besøk, frå fem til ti, så lenge ein kan halde 1 meters avstand.

Ved besøk heime blir ikkje beskytta rekna med i tilrådinga om kor mange ein maksimalt bør vere. Det må framleis vere mogleg å halde avstand mellom dei som ikkje er beskytta.

Varemesser og mellombelse marknader skal no regulerast som kjøpesenter og ikkje som arrangement.

* Reiser:

For personar som er beskytta som bur i ein kommune med strenge tiltak og reiser til ein kommune med mindre strenge tiltak, gjeld ikkje tilrådinga om å følgje reglar og tilrådingar i heimkommunen. (Gjeld frå 21. mai).

* Skjenking

Innslepps- og skjenkestopp blir utvida til klokka 24, og kravet om matservering ved skjenking fell bort. Framleis vil det bli stilt krav om bordplassering og éin meters avstand.

* Testing

Regjeringa opnar for meir bruk av massetesting i område der gjenopninga aukar risikoen for meir smitte, særleg der det har vore strenge tiltak lenge.

Testkriteria blir endra slik at kommunane kan teste personar utan mistanke om sjukdom. Kommunane får moglegheita til å prioritere ledig testkapasitet til desse nye formåla.

* Toppidrett

På trinn 2 blir det opna for treningskampar i Postnord-ligaen i fotball og i andre seriar i toppidretten det hittil ikkje er opna for. Regjeringa vil opne for seriekampar i dei same seriane tre veker etter 27. mai, såframt erfaringane frå treningskampane og smittesituasjonen tilseier det.

