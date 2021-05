Framleis mekling i statsoppgjeret – tolv timar på overtid

innenriks

Ved 12-tida torsdag ettermiddag hadde partane framleis ikkje komme til semje, etter det NTB får opplyst.

Tidleg torsdag morgon vart det klart at KS vart samde med LO Kommune, YS og Akademikerne om eit lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner for tilsette i kommunesektoren.

Unio kom derimot ikkje til semje og tek ut over 7.000 medlemmer i streik frå torsdag morgon.

Oslo kommune er eit eige tariffområde og blir ikkje omfatta av denne tariffavtalen. Her har Unio varsla at 647 medlemmer kan bli tekne ut i streik, medan Fagforbundet vil ta ut 1.200 medlemmer. Begge har varsla at dei vil ta ut tilsette i skular og barnehagar.

For staten kan brot i forhandlingane føre til at 3.500 tilsette i mellom anna departementet, politiet og universitet blir tekne ut i streik.

