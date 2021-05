Konkurranseklagenemnda: Schibsted må selje Nettbil

innenriks

Schibsted eig marknadsplassen Finn.no.

– Nemndvedtaket stadfestar oppfatninga til tilsynet om at oppkjøpet fjernar det aukande konkurransepresset Nettbil utøvar på Finn, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han understrekar at sunn konkurranse mellom selskapa er viktig, mellom anna for å sikre utvikling av nye tenester og lågast mogleg prisar for forbrukarane.

Nemndvedtaket inneber at Schibsted må selje aksjane sine i Nettbil til ein uavhengig og eigna kjøpar, godkjent av Konkurransetilsynet.

(©NPK)