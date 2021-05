Koronatiltaka stal jobben frå mange innvandrarar

innenriks

Den norske innvandrarbefolkninga er overrepresentert i dei næringane som vart mest ramma av koronatiltaka. Dette gjeld mellom anna jobbar i restaurantar og hotell. I tillegg kjem sjåførar, dei som jobbar i reingjering og i utleige av arbeidskraft.

SSB har i den nye rapporten om innvandrarar sett på talet på sysselsette og yrkesstatus i fjerde kvartal i 2019 samanlikna med fjerde kvartal i fjor.

Unge og innvandrarar

Blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre var det registrert at høvesvis 29 og 30,7 prosent jobba i dei mest koronautsette næringane i siste kvartal i 2019. Blant befolkninga elles var delen 13 prosent.

Dette er utvilsamt ei sterkt medverkande årsak til at desse befolkningsgruppene hadde større delar ikkje-sysselsette i 2020 enn resten av befolkninga, ifølgje SSB.

Samtidig ser ein at personar i tjueåra er dei som er mest ramma. Det stemmer overeins med befolkninga elles òg. For alle er nedgangen størst for dei under 25 år.

– Dette påverkar derfor spesielt norskfødde med innvandrarforeldre, sidan heile 55 prosent er i aldersgruppa 21–29 år, ifølgje rapporten.

Låg utdanning

Det er flest av dei med låg utdanning som var utan jobb på slutten av 2020. Både blant innvandrarar og nordmenn med innvandrarforeldre er det ein større del som berre har grunnskulen.

– Utdanning verkar i denne samanhengen inn på sysselsetjinga ved at dei med berre grunnskule er sterkare representert i dei næringane som har vorte mest ramma av koronatiltaka, skriv forskar Bjørn Olsen, som står bak SSB-rapporten.

Ifølgje SSB er det òg stor forskjell knytt til den geografisk bakgrunnen innvandrarar har. Sist kvartal i fjor ligg afrikanske innvandrarar høgast med 14,4 prosent, men også blant dei frå Aust-Europa og Asia var mange utan jobb, med høvesvis 13 og 12,5 prosent. Norden og dei frå Vest-Europa ligg langt under.

Ansiennitet speler òg inn i samband med permisjon og oppseiing. Dei som har budd i Noreg i meir enn ti år, ligg under snittet blant innvandrarane som er utan jobb i 2020.