Noreg kvittar seg med atomavfall

Avtalen er inngått mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og britiske Springfields Fuels Limited.

– Denne avtalen er eit lite, men viktig steg for å få rydda opp i avfallet som står att etter norsk atomverksemd. Det er svært gledeleg at vi med dette no får redusert mengda atomavfall i Noreg, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Uranbrenselet blir sendt til England der det skal brukast til å lage nytt kjernekraftbrensel. Det er venta at uttransporteringa får godkjenning i 2022, og at den vil skje over cirka to år.

– Dette er ein viktig del av oppryddinga og eit godt skritt framover i arbeidet. Avtalen er viktig for å få ei endeleg løysing på materialet vi ikkje har bruk for i Noreg lenger, seier IFE-sjef Nils Morten Huseby.

Avtalen gjer at Noreg blir kvitt materiale som elles måtte vorte behandla som avfall, lagra og sluttdeponert i Noreg.

IFES atomforsking har etterlate seg 16,5 tonn atomavfall som skal handterast. Avtalen omfattar tre av dei.

