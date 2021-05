innenriks

Den førre toppnoteringa var så seint som førre fredag, då hovudindeksen enda på 1.096,96 poeng.

Ifølgje E24 kjem Norwegians kursfall etter at dei nye aksjane i flyselskapet no har vorte registrerte. Talet på aksjar aukar frå 42 millionar til over 700 millionar, etter at det vart trykt opp 659 millionar nye aksjar i kapitalinnhentinga som redda selskapet.

Handelen med aksjen har òg vorte sett på pause fleire gonger torsdag formiddag.

