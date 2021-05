Over 7.000 lærarar og helsearbeidarar blir tekne ut i streik

innenriks

– Lønnstilbodet som låg i skissa frå meklar, var altfor dårleg, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det manglar både helsepersonell og lærarar i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgivar ikkje klarer å løyse dette store samfunnsproblemet, seier forhandlingsleiar Steffen Handal i Unio kommune i ei pressemelding.

Frå og med torsdag morgon blir dermed 7.390 lærarar, sjukepleiarar og andre med høgare utdanning i barnehagar, skular, helseinstitusjonar og bibliotek tekne ut i streik.

Streiken rammar i første omgang 13 kommunar og 9 fylkeskommunar, opplyser Unio.

– Vi har stor forståing for situasjonen kommunane er i no. Det er beklageleg at vi måtte gå til streik i eit vanskeleg år der mange allereie har ofra mykje, men arbeidsgivar gav oss ikkje noko anna val, seier Handal.

Semje om 2,8 prosent

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på si side til semje om ei ramme på 2,8 prosent, som gir tilsette eit lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for ei løysing som sikrar kjøpekrafta for kommunalt tilsette. Unio takka nei til dette og vel å gå til streik i ein krevjande situasjon for landet. Krava deira var umoglege å innfri, seier forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i KS.

Både YS, LO og Akademikerne er fornøgde med å ha komme til ei løysing.

– Vi har komme fram til eit meklingsresultat som begge partar kunne godta. Vi i LO Kommune hadde nokre tydelege mål, og vi har fått eit resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, seier Mette Nord, leiar i LO Kommune.

– Dette er eit spesielt år, som har gjort det vanskeleg å få gjennomslag for det løfta som lærargruppa fortener, seier leiar for Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

Amper stemning

Før meklinga hos Riksmeklaren har stemninga vore amper, særleg blant lærarar og sjukepleiarar, som i år har gått høgt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikkje minst at desse store gruppene føler seg grundig forbigått i lønnsoppgjeret i fjor.

Der måtte offentleg sektor godta ei ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, medan fasit for privat sektor vart 2,2 prosent.

For staten kan brot i forhandlingane føre til at 3.500 tilsette i mellom anna departementet, politiet og universitet blir tekne ut i streik.