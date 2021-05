Overgrepsutsett kvinne får over 10 millionar i erstatning

innenriks

– Det er inga erstatning som kan gjere godt igjen ein såg enorm skade, men dette er det beste rettsvesenet kan få til, seier bistandsadvokaten til kvinna Hilde Cecilie Matre Meyer til Bergens Tidende.

Erstatning for lide tap og framtidig inntektstap utgjer 8,9 millionar kroner.

Overgrepa, som varte i fem år, starta på slutten av 80-talet. Overgriparen er dømd til tvungen omsorg. Han er no i 70-åra og har utvikla ein demenssjukdom.

– Under andre omstende ville denne saka ført til 21 års fengsel for her er det snakk om dei mest alvorlege seksuallovbrota som lova rammar, seier aktor Magne Kvamme Sylta.

Mannen vart frifunnen for krenkjande åtferd mot to jenter i 2008, men er usamd i den andre domfellinga. Han vil ta tenkjetid.

(©NPK)