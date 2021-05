Raymond Johansen: – Velkommen tilbake til Oslo!

innenriks

– Eg er veldig letta. Det er veldig flott å sjå menneske smile og le, og at livet liksom kjem tilbake til byen vår. Det er heilt fantastisk og det er berre ei utruleg glede rundt det, seier Johansen (Ap) til NTB.

Byrådsleiaren er ute på rusletur på Aker Brygge, og på alle kantar er det folk som roper «halla Raymond» og «hei hei».

– Skål! svarer byrådsleiaren til nokon som sit på ei uteservering og pils.

Restaurantane og kafeane er i ferd med å fyllast opp i solsteika torsdag.

– Heilt fantastisk

Det er nesten litt hallelujastemning i ein by som onsdag opna kraftig opp etter 199 dagar med stengde skjenkjekraner.

– Det er heilt fantastisk. Det er nesten heilt useieleg kor mykje ein har gledd seg til dette, seier byrådsleiaren.

Han synest nesten det er litt rart å sjå så mange folk ved borda.

– Eg har gått gjennom her dei siste månadene. Det har ikkje vore ein kjeft her, det har vore heilt utruleg. Og no er det masse folk. Det er ei fin kjensle.

Smittetrenden har snudd

Johansen gleder seg til at også tilreisande kan få oppleve byen i det rette elementet sitt.

– Det å få ønskt alle tilbake til Oslo med alt det vi har å tilby. Dette er matopplevingar, det er kulturopplevingar. Det er eit yrande folkeliv som mange har lengta etter, seier han.

Det har vore nokre tøffe månader. Med full nedstenging. Med stengde restaurantar i månadsvis, stengde treningssenter og kulturinstitusjonar, skular på raudt nivå, strenge besøksavgrensingar. Permisjonar. Og stadige nyheiter om Oslo som episenteret for koronasmitte i Noreg.

– Plutseleg ligg Oslo langt nede på lista over dei stadene som det er mest smitte. Det er jo rart å sjå.

Prega

Johansen legg ikkje skjul på at pandemien har gått inn på han. Og at det har vore kjipt å måtte vere festbrems.

Men han har òg følt at det har vore forståing for avgjerdene.

– Eg er så prega av dette. Så eg føler liksom at ingenting er sikkert før alt er sikkert. Og framleis står det att ting. Framleis er 60 prosent ikkje vaksinert. Og vi ser at det er stigning nokre stader. Så eg er prega av det. Men eg er likevel heilt sikker på at det vi gjer no er riktig. Så eg er veldig glad.

