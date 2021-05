Stortinget: Mindre narkolovbrot skal slettast frå rullebladet etter tre år

innenriks

Etter heftige diskusjonar denne våren, vart innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen om rusreforma lagt fram torsdag ettermiddag.

Den viser mellom anna at det er fleirtal for at opplysningar i reaksjonsregisteret, det såkalla rullebladet, om strafferettslege reaksjonar for å bruke eller bere med seg narkotika til eige bruk skal sperrast etter tre år.

– Kan dra til USA

Alle partia bortsett frå Senterpartiet og Framstegspartiet stiller seg bak forslaget.

– Vi vil fjerne mindre russaker på rullebladet for at vanlege folk som har røykt cannabis, skal kunne reise til USA eller søkje på fleire jobbar, seier SVs Nicholas Wilkinson til NTB.

Sperringa føreset at det ikkje er registrert fleire straffbare forhold i denne perioden.

Eit fleirtal vender òg tommel opp for ein såkalla miskunnsam samaritan-lov, nemleg at politiet ikkje skal straffeforfølgje moglege mindre narkotikalovbrot i saker der personar yter assistanse eller tilkallar hjelp i akutte nødssituasjonar, som overdosar.

– Kan redde liv

SV har fleire gonger tidlegare fremja forslag om ei slik lov.

– Dette forslaget kan redde fleire liv, meiner Wilkinson.

Fire av ti lét vere å ringje etter ambulanse i akutte situasjonar der rusmisbrukarar tok overdose, vart psykotiske eller vart alvorleg skadde, i hovudsak av frykt for at politiet skulle bli kopla inn, viser ei undersøking som vart publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening onsdag.

Stortinget ber òg regjeringa sørgje for at reaksjonane i samfunnet i samband med rusbruk er «forholdsmessige og kan knytast til sjølve bruken».

Dette gjeld særleg praksisen med å ta frå rusbrukarar førarkortet, sjølv når det ikkje er nokon samanheng mellom rusbruken og bilkøyring.

SV: Gir ikkje opp

Ifølgje regjeringa var hovudintensjonen med rusreforma å fjerne stigmaet som er forbunde med rusbruk og slik gjere det enklare å hjelpe rusavhengige.

SV gjekk i utgangspunktet heilhjarta inn for reforma. Men både Sp og Frp sa blankt nei. Det same gjorde eit fleirtal på Arbeidarpartiets landsmøte i april. Med Aps stemmer hadde reforma fått fleirtal.

Ap og Sp har likevel ikkje lykkast i å få resten av komiteen med på forslaget om å sikre ei delvis avkriminalisering for tunge rusavhengige når det gjeld å bruke eller bere med seg mindre brukardosar.

Wilkinson er skuffa over Ap, men seier at SV ikkje vil gi opp.

– Vi skal få avkriminalisering igjennom, men det ser ut til at det ikkje vil skje i år, seier han.

Også Raudt-leiar Bjørnar Moxnes er skuffa.

– I dag kunne vore ein historisk dag. Men kampen for ei rusreform er ikkje over med dette, seier han.

