Studie fann lågt testosteronnivå hos menn med alvorleg covid-19

I løpet av pandemien har det ifølgje forskarane ved Washington University School of Medicine i St. Louis vorte ei vanleg oppfatning at for mykje av det mannlege kjønnshormonet testosteron ikkje er bra for verken kvinner eller menn, grunngitt med at det fleire menn enn kvinner blir alvorleg sjuke med covid-19.

– Vi fann at det motsette var tilfelle hos menn. Viss ein mann hadde lågt testosteron då han først kom til sjukehuset, var risikoen for å utvikle alvorleg covid-19 – det vil seie risikoen for å trenge intensivbehandling eller for å døy – mykje høgare enn for menn som hadde meir testosteron i systemet, seier professor i medisin og medforfattar Abhinav Diwan til Medical Express.

Viss testosteronnivået hos menn fall under sjukehusinnlegging, auka risikoen for å bli sjukare.

Rapporten vart publisert i det medisinske tidsskriftet Jama onsdag, og konkluderer med at testosteron kan vere ein markør for alvorleg og kommande alvorleg covid-19.

Gjeld ikkje kvinner

Studien tok for seg 152 pasientar med covid-19, inkludert 143 pasientar innlagde på sjukehus, som vart testa den dagen dei kom til helsehjelp, og deretter på dag 3, 7, 14 og 28.

Menn som hadde eller fekk alvorleg covid, hadde 65 til 85 prosent lågare testosteronkonsentrasjon enn dei med mildare sjukdom. Dette var uavhengig av andre kjende risikofaktorar for covid, som høg alder, overvekt, røyking, etnisitet eller underliggjande sjukdommar.

Forskarane fann ikkje ein tilsvarande samanheng hos kvinner. Dei understrekar at dette ikkje betyr at menn er meir utsett for å bli smitta med koronavirus eller få covid-19. Det er likevel meir sannsynleg at dei blir alvorleg sjuke enn kvinner når dei først er smitta, og særleg viss dei har lågt testosteronnivå.

– Resultata våre tyder på at testosteron, i motsetning til utbreidde teoriar, ikkje er ei medverkande årsak til alvorleg covid hos begge kjønn. Tvert imot kan testosteron ha ein vernande funksjon hos menn.

Må vite meir

Det blir for tida undersøkt om å blokkere eller senke testosteronnivå kan ha ein effekt, eller om å auke østrogen kan vere ei mogleg behandling for menn med covid-19.

Forskarane bak studien påpeikar at det faktisk ser ut som testosteron kan ha ein vernande effekt, og oppmodar til å utvise varsemd ved kliniske studiar som undersøkjer hormonelle terapiar. Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved Oslo universitetssjukehus, Anders Palmstrøm Jørgensen, seier funna er i tråd med kva han tenkjer om samanhengen mellom testosteron og infeksjonar i kroppen. – Dei skriv at fall i testosteronnivå under innlegging med covid-19 infeksjon er markør for dårleg prognose/utfall. Det er noko vi ser ved alle alvorlege infeksjonar. Litt enkelt forklart: Når ein blir sjuk, blir testosteronnivået redusert, seier han til NTB. – Det er altså heller ikkje grunn til å tru at testosteronblokade betrar resultatet av ein covid-19-infeksjon.

