Vårt Land-måling: Raudt over sperregrensa, MDG fell

innenriks

Dette er ein oppgang på 1,2 prosentpoeng frå førre månad. Målinga er utført av Norstat for Vårt Land.

For MDG er oppslutninga den lågaste på denne målinga sidan oktober 2018.

Partisekretær Torkel Vederhus omtaler det som «en dårlig enkeltmåling, som jeg tar med en klype salt».

– Vi veit at miljø framleis er den viktigaste enkeltsaka for folk og at ein av tre meiner MDG har best miljøpolitikk. Vi har aldri lege betre an på snittet av målingane før eit stortingsval, aldri hatt så mange medlemmer og frivillige, seier han til Vårt Land.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer: SV 7,5 (+0,1), Ap 25,0 (-0,6), Sp 16,2 (-1,6), KrF 3,6 (-0,2), Venstre 2,7 (-0,4), Høgre 23,7 (+1,9) Frp 9,9 (-0,1) og andre 4 (+0,8).

Viss målinga hadde vore valresultat, ville Ap, Sp og SV ha fått. 92 mandat og fleirtal på Stortinget.

Målinga er gjort frå 18. til 25. mai og har 967 respondentar. Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng, og som vanleg størst for dei største partia.

