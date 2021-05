Datatilsynet gir milliongebyr til Innovasjon Noreg

innenriks

I januar varsla Datatilsynet om gebyret etter at Innovasjon Noreg hadde vorte klaga inn for å ha gjort fire kredittvurderingar av enkeltpersonen og enkeltpersonselskapet hans utan at det fanst nokon grunn til at slike kontrollar skulle gjennomførast.

– Innovasjon Noreg har ikkje kunna vise til eit kundeforhold, eller ei tilknyting til klager og føretaket hans, som kunne grunngi desse kredittvurderingane, seier seniorrådgivar Ida Småge Breidablikk i Datatilsynet.

Ho forklarer at kredittopplysningar om enkeltpersonføretak òg seier noko om privatøkonomien til eigaren. Slike opplysningar kan ikkje hentast inn av andre med mindre det er gitt sakleg grunn til det. I eit tilsvar under saksbehandlinga svara Innovasjon Noreg at kredittsjekken skjedde som følgje av ei misforståing ved at ein saksbehandlar skal ha trudd det dreidde seg om kontroll av ein mogleg kunde.

– Vi ser alvorleg på slike saker, og reagerer vanlegvis med gebyr på denne typen lovbrot, seier Breidablikk.

Innovasjon Noreg har tre vekers klagefrist på vedtaket.

